शिमला में 20 महीने की बच्ची को घर से घसीटकर ले गए कुत्ते, चीखें सुन दौड़े लोग; 30 मीटर दूर नाले में पहुंचाई

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। रुल्दूभट्ठा के शांकली क्षेत्र में रविवार दोपहर करीब डेढ़ बजे दो कुत्ते एक घर के अंदर से 20 माह की बच्ची पर हमला कर उसे करीब 30 मीटर दूर नाले तक घसीटकर ले गए। इससे बच्ची के पेट, कमर, गले, कान और पीठ समेत कई अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं। कई घावों पर टांके भी लगे हैं। बच्ची के स्वजन ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है।



बच्ची की मां गीतिका जसवाल ने बताया कि वह वाशिंग मशीन से कपड़े निकाल रही थी और बच्ची घर के अंदर थी और उस समय घर में काम करने वाली मेड भी मौजूद थी। उन्हें पता नहीं चला कि दरवाजा कैसे खुला और कुत्ते घर के अंदर कैसे पहुंचे। बच्ची को दरवाजा खोलना भी नहीं आता है।

पत्थर फेंककर भगाए कुत्ते गीतिका के अनुसार बाद में ऊपर मौजूद किसी व्यक्ति ने कुत्तों को बच्ची पर हमला करते देखा। लोगों ने कुत्तों को भगाने के लिए पत्थर फेंके, जिसके बाद वे वहां से भागे। गीतिका ने बताया कि बच्ची के पेट, कमर, गले और कान सहित कई हिस्सों पर कुत्तों ने काटा है। डॉक्टरों ने जो घाव अधिक खुले थे, उन पर टांके लगाए हैं, जबकि अन्य घावों को अपने स्तर पर ठीक होने के लिए छोड़ा गया है।