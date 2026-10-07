शिमला में ढली बाईपास पर दरकी पहाड़ी, सड़क पर दौड़ रहे थे कई वाहन; लोगों ने भागकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी भूस्खलन हुआ है। ढली बाईपास में दोपहर पहाड़ी दरक गई। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क पर आ गिरे। जिस समय यह घटना हुई, वहां सड़क के दूसरी तरफ काफी संख्या में लोग और वाहन थे।



मलबा गिरते देख लोगों ने भागकर जान बचाई। गनीमत रही कि घटना में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। सड़क से गुजर रहे वाहन मलबे की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए।

यातायात वनवे किया पहाड़ी दरकने के बाद ढली बाईपास पर यातायात को वन-वे कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था संभाली। लोक निर्माण विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया।