मंडी में 87 वर्षीय बुजुर्ग रात को रास्ता भटककर पहुंच गई ब्यास नदी में, सुबह ठिठुरती हुई मिली; पुलिस ने की रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, मंडी। जाको राखे साइयां मार सके न कोई... यह कहावत मंडी में बुधवार को उस समय चरितार्थ हुई, जब 87 वर्षीय बुजुर्ग पूरी रात ब्यास नदी के ठंडे पानी में बैठी रही लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। सुबह महिला ठिठुर रही थी। सुबह पुलिस को सूचना मिलने के बाद महिला को ब्यास नदी से निकाला गया। गनीमत यह रही कि पंडोह बांध से भी पानी नहीं छोड़ा गया अन्यथा महिला ब्यास में बह सकती थी।



कमला देवी पत्नी रघुवीर शर्मा निवासी सैण मोहल्ला नगर निगम मंडी मानसिक रूप से बीमार है। उनके स्वजन ने बताया कि रात को खाना खाने के बाद उनको दवाई खिलाई और कमरे में सुला दिया था, लेकिन जब सुबह चाय देने गए तो वह कमरे में नहीं थीं।

रातभर बैठी रही महिला को सुबह विद्युत कर्मियों ने देखा कमला देवी रास्ता भटककर ब्यास नदी किनारे पहुंच गई थी और वहां एक पतले कंबल को ओढ़े पानी के बीच एक पत्थर पर बैठी थीं। सुबह बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने महिला को देखा और पुलिस को सूचित किया।