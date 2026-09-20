शिमला बस स्टैंड की लिफ्ट में फंस गए 10 लोग, कड़ी मशक्कत के बाद प्लास्टिक शीट तोड़कर निकाले

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिमला के अंतरराज्यीय बस अड्डा टूटीकंडी में रविवार को लिफ्ट में तकनीकी खराबी आने से 10 लोग अंदर 20 मिनट तक फंसे रहे। लिफ्ट के बीच में रुकने की सूचना मिलते ही मौके पर हड़कंप मच गया। लिफ्ट के अंदर मौजूद लोगों में घबराहट का माहौल बन गया और बाहर खड़े लोग भी उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए प्रयास करने लगे।



काफी प्रयास के बाद जब लिफ्ट को सामान्य तरीके से नहीं खोला जा सका तो लोगों को बाहर निकालने के लिए लिफ्ट में लगी प्लास्टिक की शीट को तोड़ा गया।



इसके बाद अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत की बात रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

लोगों में था आक्रोश लोगों ने संबंधित विभाग से लिफ्ट की तकनीकी खराबी की जांच करवाने और इसे पूरी तरह दुरुस्त करने की मांग की है। साथ ही भविष्य में आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और बचाव के इंतजामों को भी मजबूत करने की मांग उठाई गई।