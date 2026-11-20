राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत पांच दिन पहले जारी तबादला आदेश में संशोधन करते हुए संजीव ठाकुर को हिमाचल प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है।

वह अभी जिला कांगड़ा में धर्मशाला स्थित जिला पर्यटन विकास अधिकारी के पद पर तैनात किये थे। उनकी नियुक्ति के साथ ही निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे कांगड़ा के अतिरिक्त उपायुक्त (विकास) एवं परियोजना निदेशक, डीआरडीए विनय कुमार को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है।