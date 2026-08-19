शिमला के रामपुर में पहाड़ी दरकने से हार्डवेयर स्टोर और 3 वाहन मलबे में दबे, बाल-बाल बची लोगों की जान
शिमला के रामपुर में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में एक हार्डवेयर स्टोर और तीन वाहन मलबे में दब गए। इस घटना से लाखों का सामान क्षतिग्रस्त हुआ और एनएच पर यातायात बाधित हुआ, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई।
HighLights
शिमला के रामपुर में भारी बारिश से भूस्खलन हुआ।
हार्डवेयर स्टोर और तीन वाहन मलबे में दब गए।
लाखों का सामान क्षतिग्रस्त, एनएच पर यातायात बाधित।
संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में भारी बारिश के कारण जगह-जगह नुकसान हुआ है। रामपुर के डकोलढ़ में भारी वर्षा के बाद बुधवार दोपहर भूस्खलन हो गया। पहाड़ी से आए मलबे की चपेट में हार्डवेयर स्टोर और एनएच किनारे खड़े तीन वाहन आ गए। इसमें स्टोर में रखा लाखों रुपये का सामान क्षतिग्रस्त हो गया।
मौके पर मौजूद लोग खतरे को भांप गए थे, इस कारण वे पहले ही स्टोर से बाहर आ गए थे। बताया जा रहा है कि लोग पत्थर गिरते देख रहे थे कि अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा ही दरक गया, जिसने स्टोर को तहस-नहस कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों की जान बाल-बाल बच गई।
एनएच पर जा गिरा मलबा
भूस्खलन के दौरान स्टोर की छत और अन्य सामान मलबे के साथ सड़क किनारे खड़ी तीन कारों के ऊपर जा गिरा, जिससे तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।
यातायात हुआ प्रभावित
स्टोर का सामान और मलबा शिमला-रामपुर एनएच पर पहुंचने से कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। सूचना मिलने के बाद मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया और सड़क पर वाहनों की आवाजाही बहाल कर दी गई।
मची अफरा-तफरी
हादसे के वक्त मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि भूस्खलन के समय स्टोर के भीतर और क्षतिग्रस्त वाहनों में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। इससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया।
बढ़ा खतरा
स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने प्रशासन से संवेदनशील स्थानों की पहचान कर आवश्यक सुरक्षा उपाय करने तथा ऐसे क्षेत्रों की नियमित निगरानी की मांग की है।
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