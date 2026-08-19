शिमला के रामपुर में पहाड़ी दरकने से हार्डवेयर स्टोर और 3 वाहन मलबे में दबे, बाल-बाल बची लोगों की जान

संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में भारी बारिश के कारण जगह-जगह नुकसान हुआ है। रामपुर के डकोलढ़ में भारी वर्षा के बाद बुधवार दोपहर भूस्खलन हो गया। पहाड़ी से आए मलबे की चपेट में हार्डवेयर स्टोर और एनएच किनारे खड़े तीन वाहन आ गए। इसमें स्टोर में रखा लाखों रुपये का सामान क्षतिग्रस्त हो गया।

मौके पर मौजूद लोग खतरे को भांप गए थे, इस कारण वे पहले ही स्टोर से बाहर आ गए थे। बताया जा रहा है कि लोग पत्थर गिरते देख रहे थे कि अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा ही दरक गया, जिसने स्टोर को तहस-नहस कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों की जान बाल-बाल बच गई।

एनएच पर जा गिरा मलबा भूस्खलन के दौरान स्टोर की छत और अन्य सामान मलबे के साथ सड़क किनारे खड़ी तीन कारों के ऊपर जा गिरा, जिससे तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। यातायात हुआ प्रभावित स्टोर का सामान और मलबा शिमला-रामपुर एनएच पर पहुंचने से कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। सूचना मिलने के बाद मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया और सड़क पर वाहनों की आवाजाही बहाल कर दी गई।