हिमाचल में PWD मंडी जोन के चीफ इंजीनियर नरेंद्र पाल चौहान लेंगे वीआरएस, सुक्खू सरकार ने दे दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, शिमला। लोक निर्माण विभाग के मंडी जोन के मुख्य अभियंता (चीफ इंजीनियर) ई. नरेंद्र पाल सिंह चौहान सरकारी सेवा से समय से पहले सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के लिए आवेदन किया था, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार करते हुए इसके औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं।

सरकारी सेवाओं से रिटायर प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग (नियुक्ति-I) की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इंजीनियर नरेंद्र पॉल सिंह चौहान आगामी 31 दिसंबर की दोपहर बाद अपने पद से कार्यमुक्त हो जाएंगे। इसके बाद वह पूरी तरह से सरकारी सेवाओं से रिटायर माने जाएंगे।

नए अधिकारी की तैनाती की सरगर्मियां तेज इस महत्वपूर्ण पद के खाली होने के बाद आने वाले समय में मंडी जोन के लिए पीडब्ल्यूडी के नए चीफ इंजीनियर की तैनाती को लेकर भी प्रशासनिक सरगर्मियां तेज होने की उम्मीद है।