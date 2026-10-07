हिमाचल के 'तीन सुझावों' से संवरेगी देशभर की ग्रामीण सड़कें, PMGSY-5 की गाइडलाइन में शामिल हो सकता है पहाड़ी मॉडल

राज्य ब्यूरो, शिमला। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को और अधिक आधुनिक, टिकाऊ तथा पारदर्शी बनाने के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुए इस मंथन में हिमाचल ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए तीन नीतिगत संशोधनों का प्रस्ताव रखा है, जिनसे न केवल पहाड़ी राज्यों बल्कि पूरे देश को लाभ होगा। उम्मीद है कि इन सुझावों को पीएमजीएसवाई-5 की आगामी गाइडलाइन में शामिल किया जाएगा।

शिवराज चौहान बोले- ठोस समाधान निकले शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में स्पष्ट किया कि यह शिविर महज औपचारिकता न रहे, बल्कि जमीनी समस्याओं का ठोस समाधान निकाला जाए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के विजन को याद करते हुए बताया कि योजना के तहत अब तक 8.50 लाख किमी सड़कें बनकर गांवों की तकदीर बदल चुकी हैं।