'हिमाचल में उत्तर प्रदेश का फार्मूला नहीं अपना सकते', सरकार का ट्रैफिक चालान बिना कार्रवाई रद करने से इन्कार

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लंबित ट्रैफिक चालानों को बिना कार्रवाई रद या माफ करने से इन्कार कर दिया है। सरकार का मानना है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पुराने चालानों को खत्म करने से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के हौसले बुलंद होंगे और समाज में गलत संदेश जाएगा। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ के समक्ष रखते हुए राज्य सरकार ने कहा कि वह चालान माफ करने से आदतन अपराधियों को बढ़ावा नहीं देना चाहती।



अदालत में परिवहन निदेशक की ओर से दाखिल किए शपथपत्र में सरकार ने उत्तर प्रदेश के फार्मूले को अपनाने में असमर्थता जताई। सरकार का तर्क है कि अगर पुराने चालानों को समय बीतने के साथ अपने आप समाप्त होने दिया तो लोगों के मन से नियमों का डर खत्म हो जाएगा।

लंबित चालानों पर कड़ा रुख अदालतों में लंबित चालानों की भारी संख्या को देखते हुए हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाने के आदेश दिए हैं।