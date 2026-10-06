'VC का आदेश अवैध', हिमाचल की नौणी यूनिवर्सिटी विवाद पर HAS एसोसिएशन ने जताई आपत्ति; मुख्य सचिव से कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता, मंडी। डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी यूनिवर्सिटी नौणी के कार्यवाहक कुलपति डा. एचएस बावेजा द्वारा रजिस्ट्रार एवं एचएएस अधिकारी सिद्धार्थ आचार्य की शक्तियों को छीने जाने के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचएएस) एसोसिएशन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। एसोसिएशन ने इसे अवैध, असंवैधानिक और मनमाना कदम करार देते हुए मुख्य सचिव को एक ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप और सख्त कार्रवाई की मांग की है।

अधिनियम और वैधानिक प्रविधानों का उल्लंघन एचएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रवण मांटा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1986 के तहत रजिस्ट्रार एक वैधानिक प्राधिकरण और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। एसोसिएशन का तर्क है कि कार्यवाहक कुलपति के पास राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी की शक्तियों को कम करने या वापस लेने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। यह आदेश पूरी तरह से अल्ट्रा वायर्स (अधिकार क्षेत्र से बाहर), शून्य और राज्य सरकार के प्राधिकार को चुनौती देने वाला है।

सरकारी निर्देशों का पालन करने पर अधिकारी को निशाना बनाने का आरोप एसोसिएशन का गंभीर आरोप है कि सिद्धार्थ आचार्य राज्य सरकार (बागवानी विभाग) के लिखित निर्देशों के अनुसार पूरी ईमानदारी से कार्य कर रहे थे। सरकारी नियमों और निर्देशों का पालन करने वाले एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को दंडित करना विश्वविद्यालय प्रशासन की दुर्भावनापूर्ण मंशा को उजागर करता है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार की निगरानी को दरकिनार करना है।

अधिकारियों में जाएगा गलत संदेश एचएएस एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि अकादमिक प्रशासक इस तरह राज्य कैडर के अधिकारियों को उनके वैधानिक पदों पर रहते हुए प्रताड़ित करने लगे, तो इससे पूरे सिविल सेवा कैडर में गलत संदेश जाएगा। इससे न केवल प्रशासनिक व्यवस्था चरमराएगी, बल्कि राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों का ढांचा भी कमजोर होगा।