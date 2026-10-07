राष्ट्रपति मुर्मु लॉन्ग वूलन कोट पहनकर अटल टनल पहुंचीं, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी; देश की अहम परियोजना की जानकारी ली

जागरण संवाददाता, मनाली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बुधवार सुबह अटल टनल रोहतांग पहुंचीं। लॉन्ग वूलन कोट पहनकर पहुंचीं राष्ट्रपति ने अटल टनल रोहतांग के छोर पर रुककर फोटो भी खिंचवाए। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के अधिकारियों से टनल के बारे में जानकारी ली। मनाली की पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है। इस कारण मौसम ठंडा हो गया है। प्रदेश में आज बारिश और आंधी का अलर्ट है। हालांकि मनाली में सुबह बारिश नहीं हो रही, लेकिन बादल छाए हैं। दोपहर बाद तीन बजे मनाली में माता हिडिंबा के मंदिर जाएंगी।

सभी तरह के वाहनों के लिए टनल बंद राष्ट्रपति की सुरक्षा के मद्देनजर अटल टनल रोहतांग मंगलवार सायं से बुधवार दोपहर बाद तक भारी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दी गई है। छोटे वाहन बुधवार सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक टनल की ओर नहीं जा सकेंगे। दोपहर बाद राष्ट्रपति के अटल टनल से वापसी के बाद वाहनों की आवाजाही सामान्य हो जाएगी।

मनाली से साढ़े 9 बजे निकला काफिला सुबह साढ़े 9 बजे के बाद राष्ट्रपति का काफिला मनाली से अटल टनल के लिए रवाना हुआ। काफिला रवाना होने के बाद पलचान से आगे अटल टनल की ओर केवल आपातकालीन वाहनों को ही जाने की अनुमति मिली।

बेटी भी साथ जगह जगह सड़क किनारे खड़े लोगों ने राष्ट्रपति के काफिले को निहारा। कुछ जगह राष्ट्रपति ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ उनकी बेटी इतिश्री मुर्मु भी हैं। ब्यास कुंड व धुंधी की पहाड़ियां निहारीं मंगलवार को रोहतांग सहित ऊंची पहाड़ियों में हिमपात हुआ है। इससे मौसम ठंडा हो गया है। ठंड से बचने के लिए राष्ट्रपति ने वूलन कोट पहना है। आज भी पहाड़ियों पर हिमपात हो रहा है। राष्ट्रपति ने अटल टनल के पास बर्फ की सफेदी ओढ़े ब्यास कुंड व धुंधी की पहाड़ियों को निहारा।

हिडिंबा मंदिर जाने के बाद माल रोड पर घूमने का कार्यक्रम दोपहर बाद राष्ट्रपति शाम तीन बजे माता हिडिंबा मंदिर जाएगी ओर माथा टेककर सुख व समृद्धि का आशीर्वाद लेगी। शाम पांच बजे राष्ट्रपति का माल रोड मनाली में घूमने का कार्यक्रम भी है। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे में पुलिस जवान तैनात है।