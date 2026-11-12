राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा व सोनाक्षी तोमर को किया सम्मानित, हिमाचल के जनजातीय शिक्षा प्रयासों को सराहा

राज्य ब्यूरो, शिमला। जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और उन्हें देश के प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचाने की दिशा में हिमाचल प्रदेश के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों और पूर्व विद्यार्थियों से संवाद किया।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश सहित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के जनजातीय कल्याण विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों को सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा और जिला उपायुक्त किन्नौर सोनाक्षी तोमर को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। निचार का एकलव्य विद्यालय देश के पांच सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में शामिल है।