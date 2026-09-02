Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

शिमला में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 7 साल से चकमा दे रहे अपराधी को दबोचा

By Rohit Nagpal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Wed, 02 Sep 2026 03:52 PM (IST)

शिमला पुलिस ने सात साल से फरार चल रहे 55 वर्षीय घोषित अपराधी धर्म दास को चिड़गांव से गिरफ्तार किया है।

शिमला पुलिस ने सात साल से फरार घोषित अपराधी को दबोचा

शिमला पुलिस ने सात साल से फरार घोषित अपराधी को दबोचा

HighLights

  1. शिमला पुलिस ने सात साल से फरार अपराधी को गिरफ्तार किया

  2. 55 वर्षीय धर्म दास चिड़गांव, शिमला से पकड़ा गया

  3. लोक सेवक को रोकने के आरोप में मामला दर्ज था

जागरण संवाददाता, शिमला। शिमला पुलिस ने पुराने और लंबित आपराधिक मामलों में वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सात साल से फरार चल रहे घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है।

आरोपी की पहचान धर्म दास (55) पुत्र स्वर्गीय फूला सिंह निवासी चिड़गांव, जिला शिमला के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे एक सितंबर को चिड़गांव से गिरफ्तार किया। धर्म दास के खिलाफ पुलिस थाना झाकड़ी में 19 जून 2019 को एफआईआर नंबर 48/2019 दर्ज हुई थी।

उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 332 और 353 के तहत मामला दर्ज किया गया था। ये धाराएं लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल प्रयोग से संबंधित हैं।

जनवरी में घोषित हुआ था अपराधी

मामले में लगातार फरार रहने के कारण आरोपी को एसीजेएम रामपुर की अदालत ने 22 जनवरी 2026 को घोषित अपराधी (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर) घोषित किया था। इसके बाद से ही उसकी गिरफ्तारी के लिए रामपुर उपमंडल की पीओ टीम लगातार तलाश में जुटी थी।

यह भी पढ़ें- अदाणी और देवभूमि जैसे बड़ी कंपनियों की होड़ से बागवानों को फायदा, एक दिन में 5 रुपये बढ़े सेब के दाम