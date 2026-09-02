शिमला में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 7 साल से चकमा दे रहे अपराधी को दबोचा

जागरण संवाददाता, शिमला। शिमला पुलिस ने पुराने और लंबित आपराधिक मामलों में वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सात साल से फरार चल रहे घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है।

आरोपी की पहचान धर्म दास (55) पुत्र स्वर्गीय फूला सिंह निवासी चिड़गांव, जिला शिमला के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे एक सितंबर को चिड़गांव से गिरफ्तार किया। धर्म दास के खिलाफ पुलिस थाना झाकड़ी में 19 जून 2019 को एफआईआर नंबर 48/2019 दर्ज हुई थी।