शिमला में हुई नोटों की बारिश! बैंक जा रहे शख्स की जेब से बंदर ने निकाले 81,800 रुपये, पेड़ पर चढ़कर नीचे फेंके

जागरण संवाददाता, शिमला। राजधानी शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर वीरवार को उस समय अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जब एक बंदर ने पेड़ पर चढ़कर हजारों रुपये नीचे बरसाने शुरू कर दिए।

दरअसल, बंदर बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहे एक व्यक्ति की जेब से 81,800 रुपये का पैकेट निकालकर पेड़ पर जा चढ़ा था। इसके बाद उसने पैकेट से एक-एक कर नोट निकालकर नीचे फेंकने शुरू कर दिए।

अचानक पेड़ से नोट गिरते देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। वहीं, अपनी जमा पूंजी को इस तरह बिखरता देख संबंधित व्यक्ति के होश उड़ गए। वह बंदर से पैसे बचाने के लिए परेशान होता रहा। इस दौरान उपायुक्त कार्यालय के कर्मचारियों और अन्य लोगों ने उसकी मदद की और पेड़ के नीचे बिखरे नोट समेटने शुरू कर दिए।