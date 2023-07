Himachal: हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन से कई मार्ग अवरुद्ध, प्रशासन ने जारी की चेतावनी

Himachal News बीते 24 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने अनेकों सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है। लाहौल-स्पीति में भूस्खलन से वाहनों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। किरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर कई स्थानों पर भूस्खलन होने की वजह से मार्ग से जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस मार्ग पर पिछले 10 घंटों से कई बार बड़े-बड़े लैंडस्लाइड हो चुके हैं।

हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन से कई मार्ग अवरुद्ध : जागरण

शिमला, जागरण संवाददाता: लाहौल-स्पीति में ग्राम्फू गांव और छोटा धर्रा में अचानक भूस्खलन हुआ है जिससे वाहनों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। इस बारे में जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र लाहौल स्पीति ने एईसी बीआरओ 94 आरसीसी, एनएच 505 (सुमदो काजा-ग्रामफू) पर अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की घटना की जानकारी दी, जो ग्रामफू से छोटा धर्रा के बीच विभिन्न स्थानों पर अवरुद्ध है। एचपी एसईओसी ने बताया कि कॉलेज के 30 छात्रों का एक समूह भावना ट्रैवलर्स (2 ट्रैवलर्स वाहन) पर स्पीति से मनाली तक जा रहा था, सड़क अवरुद्ध होने के कारण वे सड़क पर फंस गए। सभी छात्रों को सुरक्षित बचा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मौसम में सुधार होने पर मलबा हटाने के लिए कर्मियों और संसाधनों को तैनात किया जाएगा। बीते 24 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जिला बिलासपुर की अनेकों सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है। वही हाल ही में तैयार किए गए किरतपुर नेरचौक फोरलेन पर कई स्थानों पर बड़े बड़े पहाड़ आ गए हैं। इस कारण किसी भी तरह के वाहन को इस मार्ग से जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस मार्ग पर पिछले 10 घंटों से कई बार बड़े-बड़े लैंडस्लाइड हो चुके हैं।

