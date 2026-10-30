दूध उत्पादकों को बड़ी राहत, हिमाचल में प्रोत्साहन राशि दोगुनी; सीएम सुक्खू का जताया आभार

राज्य ब्यूरो, शिमला। उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने दूध उत्पादकों की प्रोत्साहन राशि 3 से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर करने के फैसले के लिए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का आभार जताया। प्रेस को जारी बयान में उन्होंने कहा कि पात्र दूध उत्पादकों को डीबीटी के जरिए यह राशि मिलेगी और सरकार ने इसके लिए 14 करोड़ रुपये का बजट रखा है।

पठानिया ने कहा कि हिमाचल दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। सरकार ने गाय के दूध का खरीद मूल्य 32 से बढ़ाकर 61 रुपये और भैंस के दूध का 47 से बढ़ाकर 71 रुपये प्रति लीटर किया है। इससे उत्पादकों को औसतन 48.86 करोड़ रुपये प्रतिमाह का लाभ मिल रहा है।