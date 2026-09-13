शिमला की मंडियों में छाया किन्नौरी सेब, 22 KG का बॉक्स 3400 रुपये में बिका; क्यों खास है यह वैरायटी?
किन्नौरी सेब की आवक से शिमला की फल मंडियों में रौनक बढ़ गई है, जहां 22 किलो का एक बॉक्स ...और पढ़ें
HighLights
किन्नौरी सेब की आवक से शिमला मंडियों में रौनक बढ़ी।
22 किलो किन्नौरी सेब का बॉक्स 3400 रुपये में बिका।
किन्नौरी सेब अपनी गुणवत्ता, आकार और स्वाद के लिए खास।
जागरण संवादाता, शिमला। राजधानी शिमला की फल मंडियों में अब किन्नौरी सेब की दस्तक शुरू हो गई है। किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों से सेब की खेप मंडियों में पहुंचने के साथ ही बाजार में एक बार फिर रौनक बढ़ गई है। किन्नौरी सेब की आवक शुरू होते ही मंडियों में कारोबार में भी उछाल देखने को मिल रहा है। अच्छी गुणवत्ता के किन्नौरी सेब को बाजार में बेहतर दाम मिल रहे हैं।
रविवार को मंडी में किन्नौरी सेब का 22 किलो का बॉक्स करीब 3400 रुपये में बिका। इससे बागवानों को सीजन के आगे बेहतर दाम मिलने की उम्मीद जगी है।
रोजाना पहुंच रहीं 70 हजार पेटियां
शिमला और किन्नौर की मंडियों में इन दिनों सेब की आवक लगातार बनी हुई है। दोनों जिलों की मंडियों में रोजाना करीब 70 हजार पेटियां पहुंच रही हैं। सेब की भारी आवक के बावजूद अच्छी क्वालिटी के सेब को बाजार में अच्छे दाम मिल रहे हैं।
किन्नौरी सेब की खूब मांग
खासकर किन्नौर से आने वाले सेब की मांग कारोबारियों और खरीदारों में बनी हुई है। किन्नौरी सेब का आकार, रंग और गुणवत्ता बेहतर होने के कारण इसे बाजार में अलग पहचान मिलती है।
शिमला का सेब सीजन 80 फीसद पूरा
शिमला जिले में सेब सीजन अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। जिले में करीब 80 फीसदी सेब सीजन पूरा हो चुका है। अधिकांश निचले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों से सेब मंडियों में पहुंच चुका है, जबकि अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों से ही सेब की खेप मंडियों तक पहुंच रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में शिमला से सेब की आवक में धीरे-धीरे कमी आने की संभावना है।
किन्नौर में सेब सीजन ने पकड़ी रफ्तार
किन्नौर जिला के कई क्षेत्रों में सेब की तुड़ान और पैकिंग का काम तेजी से चल रहा है। आने वाले दिनों में किन्नौर से मंडियों में सेब की आवक बढ़ने की उम्मीद है। किन्नौर की फसल के बड़े पैमाने पर मंडियों में पहुंचने के बाद बाजार में सेब की कुल आवक में और इजाफा होगा। बागवानों की नजर अब किन्नौरी सेब के दाम पर टिकी है।
शुरुआती दौर में मिल रहे अच्छे भाव से बागवानों को राहत मिली है। यदि बाजार में मांग इसी तरह बनी रहती है तो आने वाले दिनों में बेहतर गुणवत्ता वाले किन्नौरी सेब के दाम मजबूत रहने की उम्मीद है।
क्यों खास है किन्नौरी सेब
किन्नौरी सेब का आकार व स्वाद बेहतरीन होता है। यहां रॉयल और स्पर वैरायटी की विभिन्न किस्में उगाई जाती हैं। शिमला में जहां 5 से 7 हजार फीट की ऊंचाई पर सेब उत्पादन होता है। वहीं, किन्नौर में 7 से 8 हजार फीट की ऊंचाई पर सेब उत्पादन होता है। किन्नौर की जलवायु व मौसम भी ठंडा है, जो सेब उत्पादन के लिए उपयुक्त है।
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