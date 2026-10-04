किन्नौर के रुपिन पास में बर्फीले तूफान में फंसे भेड़पालक किए रेस्क्यू, 1700 पशुधन भी सुरक्षित निकाला

संवाद सहयोगी, रिकांगपिओ। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले के दुर्गम रुपिन पास क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि और बर्फीले तूफान के कारण फंसे चरवाहों और उनके पशुधन को पुलिस ने कठिन परिस्थितियों में साहसिक रेस्क्यू अभियान चलाकर बाहर निकाल लिया। पुलिस ने 6 दिन बाद इन्हें रेस्क्यू किया। सांगला कांडा से डोडरा क्वार की ओर जा रहे चरवाहों के फंसने की सूचना 27 सितंबर को पुलिस को मिली थी।

दो दिन बाद मौके पर पहुंच गई थी टीम सूचना मिलते ही पुलिस ने राजस्व विभाग के साथ संयुक्त रेस्क्यू टीम गठित कर अभियान की तैयारी शुरू कर दी। 29 और 30 सितंबर को पुलिस टीम ने अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया।

बर्फीले तूफान ने बढ़ाई मुश्किल क्षेत्र में भारी बर्फबारी, ओलावृष्टि और बर्फीले तूफान के कारण अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। इसके बावजूद पुलिस जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार प्रयास करते हुए फंसे हुए सभी चरवाहों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू अभियान के दौरान पुलिस टीम ने केवल लोगों को ही सुरक्षित नहीं निकाला, बल्कि पशुधन को बचाने के लिए भी सराहनीय प्रयास किए।