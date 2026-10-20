हिमाचल के किन्नौर में सेना के ट्रक से टक्कर के बाद तीन वाहन पलटे, 4 जवान हुए घायल

संवाद सहयोगी, रिकांगपिओ (किन्नौर)। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर में थाना पूह क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-505 ए पर मलिंग-चांगो मार्ग पर लिटी धार के पास सेना के दो ट्रकों और एक सिविल ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में तीनों वाहन सड़क पर पलट गए, जबकि सेना के चार जवान घायल हो गए।

चार जवान हुए घायल सिविल ट्रक (एचपी-63-डी 5617) में केवल चालक सवार था, जिसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। सेना के दोनों ट्रकों में सवार चार जवानों को चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल चांगो पहुंचाया गया।