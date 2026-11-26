संवाद सहयोगी, रिकांगपिओ। जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) रिकांगपिओ के बॉयज हॉस्टल में विद्यार्थियों के बीच हुई मारपीट का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद विद्यालय प्रबंधन की निगरानी व्यवस्था और विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो सितंबर महीने का है, जिसमें पांच से छह विद्यार्थी एक अन्य छात्र के साथ मारपीट करते और गाली-गलौज करते दिखाई दे रहे हैं। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने भी इसका संज्ञान लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना में 11वीं कक्षा के एक विद्यार्थी के साथ मारपीट किए जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत पीड़ित छात्र द्वारा किसी अन्य विद्यार्थी के साथ मारपीट करने से हुई थी, जिसके बाद 11वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थियों ने एकजुट होकर उसके साथ मारपीट की।

वहीं, वीडियो में 12वीं कक्षा के एक विद्यार्थी की मौजूदगी की बात भी सामने आ रही है। हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों और पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। हॉस्टल प्रबंधन की निगरानी पर उठे सवाल हैरानी की बात यह है कि कथित तौर पर हॉस्टल इंचार्ज, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और दो हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी के बावजूद ऐसी घटना होने की बात सामने आई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि हॉस्टल में विद्यार्थियों की नियमित निगरानी किस प्रकार की जा रही थी और क्या संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को इस घटना की जानकारी थी। यदि जानकारी थी तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई और यदि जानकारी नहीं थी तो निगरानी व्यवस्था में चूक कैसे हुई।