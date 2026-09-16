ITBP जवानों ने फतह की हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी रियो परगिल, 6759 मीटर की ऊंचाई पर लहराया तिरंगा
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की नॉर्दर्न फ्रंटियर टीम ने हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी माउंट रियो परगिल (6,759 मीटर) को सफलतापूर्वक फतह किया।
HighLights
आईटीबीपी ने हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी रियो परगिल फतह की।
6,759 मीटर की ऊंचाई पर भारतीय ध्वज तिरंगा फहराया गया।
कठिन मौसम और दुर्गम परिस्थितियों में अदम्य साहस का प्रदर्शन।
जागरण टीम, शिमला। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की नॉर्दर्न फ्रंटियर टीम ने हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी 6,759 मीटर माउंट रियो परगिल को सफलतापूर्वक फतह कर लिया। पर्वत संकल्प अभियान के तहत जवानों ने बेहद कठिन मौसम, बर्फीले रास्तों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच अदम्य साहस और धैर्य का परिचय देते हुए यह उपलब्धि हासिल की।
रियो परगिल हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। भारत और तिब्बत की सीमा पर यह हिमालय का एक खड़ा पर्वत है। यह हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च स्थान है।
अभियान के दौरान टीम के सामने ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन, खराब मौसम और दुर्गम पहाड़ी रास्तों जैसी कई चुनौतियां थीं। इसके बावजूद जवानों ने बेहतर समन्वय और टीमवर्क के साथ अभियान को आगे बढ़ाया और चोटी के शिखर तक पहुंचने में सफलता हासिल की।
चोटी पर फहराया तिरंगा
रियो परगिल की चोटी पर तिरंगा फहराना टीम के लिए गौरवपूर्ण क्षण रहा। आईटीबीपी के पर्वतारोहियों ने अभियान के माध्यम से न केवल अपनी पेशेवर दक्षता और शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि कठिन परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प के साथ लक्ष्य हासिल करने का संदेश भी दिया।
जवानों की अहम उपलब्धि
पर्वत संकल्प अभियान में जवानों की इस सफलता को आईटीबीपी ने एक्स हैंडलर पर भी साझा किया है, यह जवानों की अहम उपलब्धि माना जा रहा है। आईटीबीपी हिमाचल प्रदेश में तिब्बत व चीन के बॉर्डर पर तैनात है। जवानों का यह अभियान कई मायनों में अहम है।
कठिन हिमालयी क्षेत्र में लगातार तैनात रहने वाले बल के जवानों के लिए इस तरह के पर्वतारोहण अभियान साहस, अनुशासन और आपसी विश्वास को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं।
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Scaling New Heights! 🇮🇳— ITBP (@ITBP_official) September 16, 2026
Northern Ftr #ITBP team successfully summited Mt Reo Pargil (6,759 m), Himachal Pradesh’s highest peak, under ‘Parvat Sankalp’ Expedition.
Braving extreme weather & tough terrain, #Himveers displayed courage, endurance & teamwork. pic.twitter.com/6z6vyW2fYi