ITBP जवानों ने फतह की हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी रियो परगिल, 6759 मीटर की ऊंचाई पर लहराया तिरंगा

जागरण टीम, शिमला। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की नॉर्दर्न फ्रंटियर टीम ने हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी 6,759 मीटर माउंट रियो परगिल को सफलतापूर्वक फतह कर लिया। पर्वत संकल्प अभियान के तहत जवानों ने बेहद कठिन मौसम, बर्फीले रास्तों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच अदम्य साहस और धैर्य का परिचय देते हुए यह उपलब्धि हासिल की।



रियो परगिल हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। भारत और तिब्बत की सीमा पर यह हिमालय का एक खड़ा पर्वत है। यह हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च स्थान है।



अभियान के दौरान टीम के सामने ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन, खराब मौसम और दुर्गम पहाड़ी रास्तों जैसी कई चुनौतियां थीं। इसके बावजूद जवानों ने बेहतर समन्वय और टीमवर्क के साथ अभियान को आगे बढ़ाया और चोटी के शिखर तक पहुंचने में सफलता हासिल की।

चोटी पर फहराया तिरंगा रियो परगिल की चोटी पर तिरंगा फहराना टीम के लिए गौरवपूर्ण क्षण रहा। आईटीबीपी के पर्वतारोहियों ने अभियान के माध्यम से न केवल अपनी पेशेवर दक्षता और शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि कठिन परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प के साथ लक्ष्य हासिल करने का संदेश भी दिया।