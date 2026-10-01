हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल की लैब का कारनामा, सैंपल मस्तिष्क के द्रव का रिपोर्ट दे दी यूरिन की, अब कर्मी हटाया

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आइजीएमसी) में मरीज के मस्तिष्क से निकाले सीएसएफ (मस्तिष्कमेरु द्रव) के सैंपल की जगह यूरिन की रिपोर्ट जारी कर दी गई। इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने अब कार्रवाई की है। मामले में आइजीएमसी में निजी लैब में कार्यरत संबंधित कर्मचारी से जवाब मांगने के बाद उसे अस्पताल से हटा दिया है।

अधिकारियों ने उसका सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल चमियाणा तबादला कर दिया है। कर्मचारी से भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा न करने का लिखित माफीनामा भी लिया गया है। क्रसना लैब के रिकॉर्ड में यूरिन नाम से दर्ज हो गई जांच मामला 28 सितंबर का है और बाल रोग विभाग से संबंधित है। चिकित्सक ने मरीज के मस्तिष्क में पानी भरने की स्थिति के चलते प्रक्रिया के माध्यम से सीएसएफ निकाला था। जांच के लिए भेजे गए मूल रिक्विजिशन फार्म में 'नेचर आफ स्पेसिमेन' के सामने स्पष्ट रूप से सीएसएफ लिखा था। सैंपल लेने का समय दोपहर 12:50 बजे दर्ज था। इसके बावजूद क्रसना लैब के रिकॉर्ड में जांच यूरिन के नाम से दर्ज हो गई।



दोपहर 1:05 बजे 23 रुपये का रूटीन यूरिन जांच का बिल बनाया गया। लैब रिकॉर्ड के मुताबिक सैंपल 1:30 बजे प्राप्त हुआ और इसके बाद यूरिन के पैरामीटर की जांच कर रिपोर्ट दोपहर 2:56 बजे जारी कर दी गई।