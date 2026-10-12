लाहुल में हिमालयी क्षेत्र की स्वास्थ्य चुनौतियों पर होगा शोध, जवानों को मिलेगी मदद; ICMR केंद्र का शिलान्यास

जागरण संवाददाता, केलंग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लाहुल स्पीति जिले के केलंग में आईसीएमआर केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने परिसर में हिमालयी औषधीय पौधों का रोपण भी किया। केंद्रीय मंत्री ने इसके बाद वहां आयोजित वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन किया। प्रदर्शनी में हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्लभ औषधीय पौधों, जैव विविधता और स्वास्थ्य अनुसंधान से जुड़े मॉडल प्रदर्शित किए गए थे। वैज्ञानिकों ने नड्डा को केंद्र की भावी योजनाओं और शोध कार्यों के बारे में जानकारी दी।

हिमालयी क्षेत्र की स्वास्थ्य चुनौतियों पर होगा शोध जनता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह आईसीएमआर केंद्र हिमालयी क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यहां उच्च हिमालयी क्षेत्र की स्वास्थ्य चुनौतियों, औषधीय पौधों पर शोध और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर अत्याधुनिक अनुसंधान होगा।

युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य अनुसंधान को गांव-गांव तक पहुंचाना है और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस केंद्र से युवाओं को रोजगार और शोध के नए अवसर भी मिलेंगे।

सेना के जवानों के लिए भी उपयोगी उन्होंने कहा कि लाहुल-स्पीति के मुख्यालय केलंग में स्थापित होने जा रहा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का उच्च-ऊंचाई चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र सीमावर्ती और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों और सेना के जवानों के लिए वरदान साबित होगा।

शारीरिक बदलावों पर शोध करेगा संस्थान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह केंद्र देश की सुरक्षा में लगे जवानों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह केंद्र सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि जवानों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा विकसित की जा सके।