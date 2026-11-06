HRTC कर्मियों को दीपावली का तोहफा, सुक्खू सरकार ने जारी किया 5 प्रतिशत DA; 11 हजार कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) कर्मचारियों को दिवाली से पहले सरकार ने 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने निगम के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद डीए जारी करने का निर्णय लिया। इस से निगम में कार्यरत 11 हजार कर्मचारियों व अधिकारियों को फायदा होगा।

राज्य सरकार ने अक्टूबर महीने में कर्मचारियों को डीए जारी करने का निर्णय लिया था। एचआरटीसी कर्मचारियों को अभी तक डीए नहीं मिला था। बीते दो दिन पहले उप मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी के पेंशनरों को 3 प्रतिशत डीए जारी किया था।

डिप्टी सीएम ने किया एलान इसके बाद कर्मचारी भी डीए की मांग कर रहे थे। निगम ने शुक्रवार को कर्मचारियों का वेतन जारी किया। इसमें डीए जारी नहीं हुआ था। इससे कर्मचारियों को खासी नाराजगी देखने को मिली थी। दोपहर बाद उप मुख्यमंत्री ने डीए जारी करने का एलान किया।

अब अलग से बैंक खातों में डीए की राशि जारी की जाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पेंशनरों के बाद कर्मचारियों को भी डीए जारी कर दिया गया है। एचआरटीसी संयुक्त समन्वय समिति के प्रवक्ता एचके शर्मा ने डीए जारी करने के लिए उप मुख्यमंत्री, निगम के प्रबंध निदेशक का आभार व्यक्त किया है।

ऐसे तय होता है डीए डीए कर्मचारियों को बेसिक वेतन के हिसाब से तय होता है। वित्त विभाग के अनुसार 1200 से लेकर 10 हजार तक कर्मचारियों का लाभ मिलेगा। जो लिपिक अनुबंध के बाद नियमित हुए हैं, उन्हें 1200 रुपये तक का लाभ होगा। इसी तरह ग्रेड-1 को चार से पांच हजार का लाभ मिलेगा।