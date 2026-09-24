शिमला में HRTC की इलेक्ट्रिक बस और कार के बीच भीषण टक्कर में दो महिलाओं समेत 3 की मौत, एक घायल

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में वीरवार दोपहर दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग-205 पर घंडल के पास हुआ, जहां बागीपुल से शिमला आ रही एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बस और एक कार के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार तीन लोगों की जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है।

कार के उड़े परखच्चे टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और अन्य वाहन चालकों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला पहुंचाया गया।

दो महिलाओं व एक पुरुष की मौत आईजीएमसी में चिकित्सकों ने तीन लोगों को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतकों में दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। हादसे में घायल एक व्यक्ति का अस्पताल में उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग जिला सोलन के रहने वाले थे।