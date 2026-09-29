टेस्ट पास, पैनल तैयार... स्टीयरिंग कर रहे ड्राइवरों का इंतजार, कब होगी HRTC में 831 खाली पदों पर भर्ती?

अनिल ठाकुर, शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) में चालकों के 831 पद खाली हैं। दूसरी ओर जून में ड्राइविंग टेस्ट देकर काम मिलने की आस लगाए बैठे युवा अब भी इंतजार कर रहे हैं।

निगम ने हड़ताल के संकट के बीच अस्थायी चालकों का पैनल तैयार करने के लिए 23 जून को ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया था। प्रदेश के 33 डिपुओं में करीब 3100 युवाओं ने टेस्ट दिया, लेकिन छह महीने की वैधता वाला यह पैनल तैयार होने के बावजूद अभी तक किसी की सेवाएं नहीं ली गई हैं।

नौकरी की उम्मीद में स्टीयरिंग थामने पहुंचे युवा अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। चालकों की कमी का असर निगम के मौजूदा कर्मचारियों पर भी पड़ रहा है। पर्याप्त चालक न होने के कारण कर्मचारियों को समय पर छुट्टी और नियमित आराम नहीं मिल पा रहा है। यूनियन लंबे समय से खाली पदों को भरने की मांग कर रही है।

किया था 1500 दिहाड़ी का वादा जून में चालक-परिचालकों के आंदोलन की स्थिति बनने पर निगम प्रबंधन ने तत्काल राहत के लिए अस्थायी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। यह पूरी प्रक्रिया हड़ताल रोकने के लिए ही थी। अस्थायी चालकों को रोज दिया जाना था 1500 रुपये पारिश्रमिक निगम की नीति के अनुसार, अस्थायी रूप से सेवाएं लेने वाले चालकों को प्रतिदिन 1500 रुपये पारिश्रमिक दिया जाना था। आधे दिन सेवा लेने पर 750 रुपये देने का प्रविधान था।

HRTC चालकों की कमी से बेहाल मौजूदा कर्मचारी इन युवाओं को नियमित नियुक्ति देने के बजाय छह माह के लिए पैनल में रखने की योजना थी। जरूरत पड़ने पर निगम इस अवधि में कभी भी पैनल से चालक बुलाकर सेवाएं ले सकता था।