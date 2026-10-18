HRTC बसों में फर्जी पहचान पत्रों से मुफ्त सफर का खेल होगा खत्म, कागजी नहीं अब डिजिटल आई-कार्ड बनाएगा निगम

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों में फर्जी पहचान पत्र दिखाकर मुफ्त सफर का लुत्फ उठाने वाले शातिरों के दिन अब लद चुके हैं। कागजी पहचान पत्रों की आड़ में चल रहे फर्जीवाड़े को जड़ से खत्म करने के लिए निगम प्रबंधन ने कड़ा कदम उठाया है। अब निगम के सभी चालकों, परिचालकों और कार्यालय में सेवारत कर्मियों के लिए डिजिटल पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।

डिजिटल पहचान पत्र बनना शुरू निगम प्रबंधन ने इस योजना को धरातल पर उतारते हुए डिजिटल पहचान पत्र बनाने का काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है। जिसके तहत निगम के चालकों, परिचालकों और अन्य कर्मियों के डिजिटल पहचान पत्र मात्र 118 रुपये के रियायती शुल्क पर बनाए जा रहे हैं। आम जनता और नियमित यात्रियों के लिए सुविधाजनक सफर हेतु स्मार्ट ट्रैवल कार्ड 236 रुपये के शुल्क पर उपलब्ध करवाए गए हैं।