हिमाचल प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों के अलग कैडर पर लगी रोक, स्वास्थ्य विभाग के सामने अब नई चुनौती

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य निदेशालय के तहत विशेषज्ञ चिकित्सकों के अलग कैडर बनाने की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों का अलग कैडर बनाने की योजना प्रस्तावित थी। अभी तक सभी को चिकित्सा अधिकारी और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सेवाकाल के आधार पर दर्जा दिया जाता है।



वर्तमान में प्रदेश में 685 के करीब विशेषज्ञ चिकित्सक हैं। इसके अलावा सरकार ने 150 और पद स्वीकृत किए हैं। जिनको भरे जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।



पीजी करने वालों की अधिक संख्या और दो साल की फील्ड की अनिवार्यता सेवा के कारण काफी अधिक संख्या में पीजी पूर्ण करके आने वालों को आखिर कैसे अलग कैडर में रखेंगे ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। हालांकि सरकार हर साल नए पदों को सृजित करने के अलावा भर रही है।

दो कैडर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के तहत सेवाएं प्रदान करने वाले चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को मुख्य रूप से दो कैडर जिसमें मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सा शिक्षा निदेशालय और दूसरे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय के अधीन बांटे गए हैं।

विभाग के सामने चुनौती प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद भरे होने और लगातार पीजी करके नए विशेषज्ञ तैयार होने के बीच विभाग के सामने उनकी तैनाती की व्यवस्था तय करना चुनौती बना हुआ है। इसके अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों के 150 नए पद भी सृजित किए गए हैं। ऐसे में अलग कैडर बनाने से पहले मौजूदा व्यवस्था और भविष्य में आने वाले विशेषज्ञों की तैनाती का खाका तय करना जरूरी होगा। प्रदेश स्वास्थ्य निदेशालय के तहत चिकित्सा अधिकारियों का 2700 से अधिक का कैडर है और इसके अलावा चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) दिया गया है।