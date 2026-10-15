15000 फीट ऊंचे कुंजुम पास में टनल बनाएगी हिमाचल सरकार, CM सुक्खू का एलान; तो सालभर रहेगी कनेक्टिविटी

जागरण संवाददाता, मनाली। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार 15000 फीट ऊंचे कुंजुम पास के नीचे टनल निर्माण के लिए सर्वे करवाएगी और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी। इस टनल के बनने से क्षेत्र के लोगों और पर्यटकों को सालभर बेहतर सड़क संपर्क सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को काजा में दो दिवसीय प्रवास के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आने वाले समय में स्पीति के विकास पर 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी।



समदो-काजा ट्रांसमिशन लाइन का कार्य तीन वर्ष में पूरा किया जाएगा। इससे घाटी में 24 घंटे बिजली मिलेगी। उन्होंने काजा के रांगरिक में दो मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट आरंभ करने के साथ कई सड़कों का भी उद्घाटन किया।

हेलीपोर्ट निर्माण की घोषणा मुख्यमंत्री ने स्पीति को प्राकृतिक खेती क्षेत्र घोषित करने, काजा में कालेज खोलने की संभावनाएं तलाशने, स्त्री रोग व मेडिसिन विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति और काजा में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए सर्वे करवाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल का लगभग 42 प्रतिशत भू-भाग शीत मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है और सरकार इन क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।



उन्होंने याद दिलाया कि जब वह पहली बार 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर यहां आए थे, तब लोगों ने बिजली की समस्या रखी थी, जिस पर काम शुरू हो गया है। अब सरकार अपना परिवार, सुखी परिवार योजना ला रही है, जिसमें पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और सालाना 10 लाख का बीमा मिलेगा।