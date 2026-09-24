Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

हिमाचल पुलिस की ASI कमलेश कुमारी का संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में चयन, दक्षिण सूडान में निभाएंगी अहम जिम्मेदारी

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Published: Thu, 24 Sep 2026 01:38 PM (IST)Updated: Thu, 24 Sep 2026 01:45 PM (IST)

हिमाचल पुलिस की एएसआई कमलेश कुमारी का चयन संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए हुआ है। वे दक्षिण सूडान में शांति और सुरक्षा से जुड़ी अहम जिम्मेदारियां निभाएंगी।

हिमाचल पुलिस की एएसआई कमलेश कुमारी यूएन के शांति मिशन पर जाएंगी।

हिमाचल पुलिस की एएसआई कमलेश कुमारी यूएन के शांति मिशन पर जाएंगी।

HighLights

  1. एएसआई कमलेश कुमारी का संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में चयन।

  2. दक्षिण सूडान में शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगी।

  3. हिमाचल सरकार ने कार्यमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की।

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की बेटी अब देश की सीमाओं से बाहर शांति और सुरक्षा का संदेश लेकर जाएगी। हिमाचल पुलिस में एएसआई कमलेश कुमारी का चयन संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के लिए हुआ है। उनकी तैनाती दक्षिण सूडान में होगी। संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत वह वहां शांति और सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगी। 

प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवाएं देने के लिए हिमाचल पुलिस से कार्यमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।

कैसे हुआ चयन

संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाता है। इसके लिए संबंधित उम्मीदवारों को विभिन्न स्तर पर निर्धारित मानकों को पूरा करना होता है। एएसआइ कमलेश ने इस चयन प्रक्रिया में सफलता हासिल कर अंतरराष्ट्रीय शांति मिशन में अपनी जगह बनाई है।

दिल्ली में होंगी औपचारिकताएं

सरकारी आदेश के अनुसार हिमाचल पुलिस से कार्यमुक्त होने के बाद कमलेश कुमारी को नई दिल्ली के तिगड़ी-मदनपुर स्थित 22वीं वाहिनी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पुलिस केंद्र में उपस्थित होना होगा। मिशन पर रवाना होने से पहले यहां आवश्यक औपचारिकताएं और प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।

दक्षिण सूडान में चुनौतीपूर्ण होगा दायित्व

दक्षिण सूडान लंबे समय से संघर्ष और अस्थिरता से प्रभावित रहा है। ऐसे क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा बनकर काम करना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कमलेश को मिशन के तहत निर्धारित शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्वों को पूरा करना होगा। उनकी तैनाती के दौरान स्थानीय परिस्थितियों के बीच संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।

यह भी पढ़ें: शिमला में लापता पिता के बाद बेटी भी सतलुज में मृत मिली, आखिर गाड़ी से नदी में कैसे पहुंचे? सड़क किनारे मिली थी पिकअप 