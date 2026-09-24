हिमाचल पुलिस की ASI कमलेश कुमारी का संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में चयन, दक्षिण सूडान में निभाएंगी अहम जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की बेटी अब देश की सीमाओं से बाहर शांति और सुरक्षा का संदेश लेकर जाएगी। हिमाचल पुलिस में एएसआई कमलेश कुमारी का चयन संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के लिए हुआ है। उनकी तैनाती दक्षिण सूडान में होगी। संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत वह वहां शांति और सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगी।



प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवाएं देने के लिए हिमाचल पुलिस से कार्यमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।

कैसे हुआ चयन संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाता है। इसके लिए संबंधित उम्मीदवारों को विभिन्न स्तर पर निर्धारित मानकों को पूरा करना होता है। एएसआइ कमलेश ने इस चयन प्रक्रिया में सफलता हासिल कर अंतरराष्ट्रीय शांति मिशन में अपनी जगह बनाई है।

दिल्ली में होंगी औपचारिकताएं सरकारी आदेश के अनुसार हिमाचल पुलिस से कार्यमुक्त होने के बाद कमलेश कुमारी को नई दिल्ली के तिगड़ी-मदनपुर स्थित 22वीं वाहिनी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पुलिस केंद्र में उपस्थित होना होगा। मिशन पर रवाना होने से पहले यहां आवश्यक औपचारिकताएं और प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।