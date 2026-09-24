शिमला में लापता पिता के बाद बेटी भी सतलुज में मृत मिली, आखिर गाड़ी से नदी में कैसे पहुंचे? सड़क किनारे मिली थी पिकअप

जागरण संवाददाता, शिमला। जिला शिमला के कुमारसैन क्षेत्र से 12 सितंबर से लापता 18 वर्षीय स्नेहा सतलुज नदी में मृत मिली है। पुलिस ने युवती का शव बरामद कर लिया है। स्नेहा अपने पिता कुलदीप राणा के साथ कुमारसैन गई थी। इसके बाद दोनों अचानक लापता हो गए थे। पुलिस और स्थानीय लोगों की ओर से दोनों की तलाश की जा रही थी।



इसी दौरान पहले कुलदीप राणा का शव सतलुज नदी से बरामद हुआ था। अब उनकी बेटी स्नेहा का शव भी बरामद कर लिया गया है। शव मिलने की सूचना के बाद परिवार में मातम पसरा है। इस दुखद घटना से क्षेत्र में भी शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पत्नी से हुई थी लास्ट बार बात पिता-पुत्री गाड़ी में कुमारसेन गए हुए थे व देर रात वापस आ रहे थे। इस दौरान कुलदीप राणा की पत्नी से बात हुई थी व उसने 10 मिनट में घर पहुंचने की बात कही थी, लेकिन वे नहीं पहुंचे।