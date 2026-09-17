हिमाचल में डेपुटेशन पर डटे कर्मियों के वेतन पर संकट, हाई कोर्ट के आदेश से शिक्षा विभाग में हड़कंप; 500 जद में

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में डेपुटेशन पर तैनात करीब 500 शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों पर अब वेतन रुकने की तलवार लटक गई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद विभाग में हड़कंप है। इनमें अधिकांश शिक्षक हैं, जो स्कूलों में पढ़ाने के बजाय शिक्षा निदेशालय, शिक्षा उपनिदेशालयों और अन्य कार्यालयों में डेपुटेशन पर बाबूगीरी कर रहे हैं। गैरशिक्षक कर्मचारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।



दुर्गम क्षेत्रों में तबादला होने पर कई शिक्षक वहां ज्वाइन करने के बजाय शहर के आसपास के स्कूलों, निदेशालयों, उपनिदेशालयों या बीईईओ कार्यालयों में डेपुटेशन हासिल कर लेते हैं। इसका सीधा असर स्कूलों में पढ़ाई पर पड़ता है। अस्थायी तौर पर की जाने वाली यह व्यवस्था कई मामलों में लंबे समय तक चलती रहती है।

डीडीओ की जिम्मेदारी तय हाई कोर्ट ने डेपुटेशन की व्यवस्था पर सख्ती करते हुए सभी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग आफिसर (डीडीओ) की जिम्मेदारी तय करने के आदेश दिए हैं। अब संबंधित कर्मचारी के सैलरी बिल पर डीडीओ को प्रमाणित करना होगा कि कर्मचारी ने उस महीने वास्तव में उसी स्टेशन पर काम किया है, जहां का वेतन बिल में उल्लेख है।

बिना प्रमाणन वेतन बिल नहीं होगा पास बिना प्रमाणपत्र के वेतन बिल पास नहीं होगा। गलत प्रमाणन की स्थिति में संबंधित डीडीओ और ट्रेजरी अधिकारी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने कर्मचारी की सर्विस बुक में दूसरी जगह तैनाती और डेपुटेशन का पूरा विवरण दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं।