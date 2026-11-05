'500 ML पानी की बोतल पर सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों में ही प्रतिबंध', हिमाचल हाई कोर्ट ने स्पष्ट की स्थिति

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य में 500 मिलीलीटर तक की पीईटी प्लास्टिक पानी की बोतलों पर प्रतिबंध केवल सरकारी कार्यक्रमों और सरकारी होटलों तक ही सीमित है, निजी आयोजनों पर नहीं। कोर्ट ने कहा कि निजी होटलों में आम जनता या गैर-सरकारी कार्यक्रमों के लिए इन बोतलों के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं है।



न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने मैसर्स साईं मेट्रो सेल्स द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट किया।

निजी होटलों में रोक के विरोध में दायर की है याचिका याचिकाकर्ता ने अदालत में दलील दी कि सरकार की 29 मार्च 2025 की अधिसूचना के बाद निजी होटलों में भी 500 मिलीलीटर तक की पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाई जा रही है, जोकि गलत है।

अधिसूचना के अध्ययन के बाद कोर्ट की टिप्पणी कोर्ट ने अधिसूचना का अध्ययन करने के बाद साफ किया कि यह प्रतिबंध केवल सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य राज्य संगठनों की इनडोर आधिकारिक बैठकों, सम्मेलनों, कार्यक्रमों और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों पर लागू होता है।

यदि कोई सरकारी विभाग किसी निजी होटल में बैठक या कान्फ्रेंस करता है तो वहां 500 मिलीलीटर तक की बोतलों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन अगर निजी होटल में कोई शादी, पार्टी या गैर-सरकारी कार्यक्रम हो रहा है तो वहां इन बोतलों के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं है।