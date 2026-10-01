हिमाचल सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त के नियुक्ति नियमों में किया संशोधन, अब 5 के बजाय 3 साल होगा कार्यकाल

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार ने अपने ही भर्ती विज्ञापन में संशोधन किया है। कार्मिक विभाग के प्रशासनिक सुधार संगठन ने 1 अक्टूबर को इसमें संशोधन किया है। इसके आधार पर पांच साल के कार्यकाल को तीन साल किया गया है।



हालांकि 2019 के नियमों के तहत भारत सरकार ने पांच से तीन वर्ष किया था और पूर्व में भी यही प्रविधान रहा। इस बार जारी विज्ञापन में त्रुटि के तहत पांच साल हुआ जिसे अब सही किया गया है।

65 वर्ष उम्र या तीन साल का कार्यकाल संशोधित प्रविधान के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, रहेगा।