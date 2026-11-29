राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के दो युवा भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी बनेंगे। शिमला जिले के दुर्गम क्षेत्र कुपवी के 22 वर्षीय विकास पंवार और कांगड़ा जिले के धर्मशाला निवासी 23 वर्षीय आदित्य धीमान को आईपीएस कैडर आवंटित हुआ है।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा-2025 के बाद सेवा आवंटन की सूची जारी कर दी है। दोनों युवाओं ने कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल कर हिमाचल का नाम रोशन किया है। इनका चयन मार्च 2026 में घोषित सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम में हुआ था। हालांकि, ओबीसी क्रीमी लेयर से जुड़े मामले के कारण सेवा आवंटन की प्रक्रिया रुकी हुई थी। अब इस मामले के निपटारे के बाद दोनों को आईपीएस कैडर आवंटित कर दिया गया है।