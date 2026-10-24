'दिल्ली रैली में हिमाचल से जाएंगे 10 से 15 हजार कार्यकर्ता', शिमला में इंडी गठबंधन के नेताओं का दावा

राज्य ब्यूरो, शिमला। वोट चोरी और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडी गठबंधन ने इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाते हुए एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश से 10 से 15 हजार लोगों के रैली में शामिल होने का दावा किया गया है।



शनिवार को शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में कांग्रेस और माकपा नेताओं ने आरोप लगाया कि देश में मताधिकार और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा है।

10 लाख लोगों के शामिल होने का दावा हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे पर सभी विपक्षी दल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की रैली में करीब 10 लाख लोग शामिल होंगे। पाटिल ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि भाजपा और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मिलीभगत से 13 करोड़ लोगों के मताधिकार को छीना गया है। कांग्रेस इस मुद्दे पर निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। पार्टी एक माह तक ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान भी चलाएगी।

निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी विपक्षी दल आएं साथ माकपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि देश को बचाने के लिए संविधान की रक्षा जरूरी है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं होना संविधान पर हमला है। उन्होंने कहा कि मताधिकार की रक्षा के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट होना पड़ेगा। सिंघा ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह उस समय अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था, उसी तरह अब मौजूदा सरकार को भी सत्ता छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने इंडिया गठबंधन से लोगों के मताधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष तेज करने का आह्वान किया।

माकपा का हमला माकपा नेता संजय चौहान ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने और संविधान व लोकतंत्र पर लगातार हमले करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक नवंबर की रैली को असफल बनाने की कोशिश की जा रही है। यदि लोगों को दिल्ली जाने से रोका गया तो जहां उन्हें रोका जाएगा, वहीं रामलीला मैदान बना दिया जाएगा।