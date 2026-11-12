हिमाचल राज्य महिला आयोग की बड़ी पहल! दिसंबर में चंबा, कांगड़ा व शिमला में कोर्ट लगाकर सुलझाए जाएंगे महिलाओं के विवाद

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के उद्देश्य से दिसंबर में महिला आयोग का कोर्ट लगाया जाएगा। इसके लिए आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने बताया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चलते फिलहाल कोर्ट लगाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। सत्र समाप्त होने के बाद आयोग की ओर से कोर्ट लगाने का कार्यक्रम तय किया जाएगा। पहले चंबा और कांगड़ा में कोर्ट लगाया जाएगा। इसके बाद शिमला में महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। दिसंबर में इन कोर्ट के आयोजन की योजना है।

महिला आयोग के कोर्ट में महिलाओं की ओर से दर्ज करवाई शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी। इनमें घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, पारिवारिक विवाद, भरण-पोषण और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मामले शामिल हो सकते हैं। आयोग का प्रयास रहता है कि शिकायतकर्ताओं को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें और संबंधित पक्षों को एक मंच पर बुलाकर मामलों का समाधान करवाया जा सके।