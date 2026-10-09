Himachal Weather 9th October: हिमाचल में आज भी बरसेंगे मेघ, 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना

राज्य ब्यूरो, शिमला। राज्य ब्यूरो, शिमला। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। 9 अक्टूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और लाहुल-स्पीति जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। शेष जिलों में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।

पालमपुर में बारिश हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के बीच वीरवार को पालमपुर में 22 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि अधिकतर स्थानों पर धूप खिली और कुछ एक जगह हल्के बादल छाए। ऐसे में दिन के तापमान में करीब चार डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, न्यूनतम तापमान में 4.5 डिग्री तक की गिरावट आई है।