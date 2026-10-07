Himachal Weather 7th October: हिमाचल में आज 9 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट, बर्फबारी से तापमान गिरा

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के तीन जिलों लाहुल-स्पीति, किन्नौर और सोलन को छोड़ बाकी जिलों में कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने का यलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की भी संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है।

बारिश व बर्फबारी से तापमान में गिरावट मंगलवार को भी दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली व प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से शाम को तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड का अहसास हो रहा है।