दुनिया की सबसे ऊंची रैली ऑफ हिमालयाज में हिमाचल की श्रेया लोहिया ने रचा इतिहास, दो पोडियम जीतकर बढ़ाया देश का मान

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल से संबंध रखने वाली युवा रेसर श्रेया लोहिया ने मोटर स्पोट्र्स की दुनिया में एक ऐतिहासिक और शानदार उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में संपन्न हुई दुनिया की सबसे ऊंची और बेहद कठिन जेके टायर रैली ऑफ हिमालयाज 2026 में श्रेया ने सबसे कम उम्र की महिला प्रतियोगी के रूप में हिस्सा लेते हुए इतिहास रच दिया है।

दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में क्रॉस कंट्री रैली इस साहसिक और चुनौतीपूर्ण प्रतियोगिता में उन्होंने दो शानदार पोडियम अपने नाम किए हैं। यह प्रतिष्ठित चार दिवसीय क्रॉस कंट्री रैली 26 से 30 सितंबर के बीच लाहुल-स्पीति और जांस्कर के बेहद दुर्गम और जोखिम भरे क्षेत्रों में आयोजित की गई थी।

140 प्रतिभागियों ने भाग लिया इस रोमांचक प्रतियोगिता का छठा संस्करण कई मायनों में ऐतिहासिक रहा, जिसमें मोटो, एक्सट्रीम और टीएसडी श्रेणियों के तहत कुल 140 दिग्गज प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। 16500 फीट ऊंचे दर्रे से गुजरे वाहन इस रूट में कुंजुम ला, पेंसी ला और शिंकुला ला जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक दर्रे शामिल थे, जहां मार्ग 16,500 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर पहुंचे। इस अत्यंत ऊंचाई पर हवा, कड़ाके की ठंड, अप्रत्याशित मौसम, ढलानें, पत्थरों और बर्फीली पगडंडियों के बीच गाड़ी चलाना और खुद को संभालना किसी लोहे के चने चबाने से कम नहीं था।

मनाली से शुरू होकर जांस्कर घाटी तक का सफर यह चार दिवसीय रोमांचक रैली मनाली से शुरू होकर काजा से होते हुए छतड़ू पहुंची। इसके पश्चात दारचा से होते हुए जांस्कर घाटी के पदम में इसका समापन हुआ। इस दुर्गम रूट पर नेविगेशन, यांत्रिक विश्वसनीयता, शारीरिक सहनशक्ति और पलक झपकते ही सही निर्णय लेना गति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। ऐसे हालातों में सफलता हासिल करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।