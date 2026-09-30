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Himachal Weather 30th September: हिमाचल में रात के तापमान में गिरावट, सप्ताहभर कैसा रहेगा मौसम?

By Yadvinder Sharma Edited By: Rajesh Sharma
Published: Wed, 30 Sep 2026 06:48 AM (GMT+05:30)

हिमाचल में मानसूनी आफत के बाद मौसम साफ हो गया है और अगले एक सप्ताह तक ऐसा ही रहेगा। दिन ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश में बारिश व बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है।

हिमाचल प्रदेश में बारिश व बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है।

HighLights

  1. आगामी एक सप्ताह तक हिमाचल में मौसम साफ रहेगा।

  2. जल्द ही दक्षिण-पश्चिम मानसून की आधिकारिक वापसी होगी।

  3. रात के तापमान में गिरावट, दिन में वृद्धि दर्ज।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मानसूनी आफत और वर्षा के बाद अब मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक प्रदेशभर में मौसम साफ रहेगा। मंगलवार को धूप के खिलने से 9 डिग्री तक तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। अगले एक-दो दिन में दक्षिण-पश्चिम मानसून की आधिकारिक वापसी की घोषणा हो सकती है।

11 प्रतिशत कम वर्षा

प्रदेश में एक जून से 29 सितंबर के दौरान पूरे हिमाचल प्रदेश में औसतन 652.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य वर्षा 733.4 मिलीमीटर से 11 प्रतिशत कम रही है। लाहुल-स्पीति में सबसे कम वर्षा दर्ज की गई, जबकि किन्नौर और शिमला में सामान्य से अधिक बादल बरसे। मंगलवार को धौलाकुआं में 3.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट

प्रदेश में मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज धूप खिलने से अधिकतम तापमान में उछाल दर्ज किया गया। आसमान साफ होने के कारण न्यूनतम रात के तापमान में 3.6 डिग्री तक की गिरावट आई है। केलंग में न्यूनतम तापमान गिरकर 4.1 डिग्री तक पहुंच गया है।

दिन का तापमान बढ़ा

प्रदेश में दिन के तापमान में सबसे अधिक वृद्धि सुनदरनगर में 9, मनाली में 8, शिमला में 7.7, नाहन में 7.6, मंडी में 6.7 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान भुंतर में 31.4 डिग्री दर्ज किया गया है। 

53 सड़कें बंद

प्रदेश में बंद सड़कों की संख्या घटकर 53 रह गई है, जबकि प्रभावित 126 बिजली ट्रांसफार्मरों में से 104 को ठीक कर अब केवल 22 ही खराब हैं।

मानसून सीजन में 1 जून से 29 सितंबर तक वर्षा मिलीमीटर मेंअंतर प्रतिशत में 

  • जिला    वर्षा हुई     सामान्य वर्षा अंतर 
  • बिलासपुर    871    818     7 
  • चंबा    785     851    -8
  • हमीरपुर    644     971 -34 
  • कांगड़ा    1549     1621    -4 
  • किन्नौर 291     247     18
  • कुल्लू 570    547     4
  • लाहुल स्पीति    134    382    -65
  • मंडी    922    1096    -16 
  • शिमला    727    626 16 
  • सिरमौर 1249    1182     6 
  • सोलन 750    873    -14 
  • ऊना    888 952 -7 
  • प्रदेश में 652     733 -11

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