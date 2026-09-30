Himachal Weather 30th September: हिमाचल में रात के तापमान में गिरावट, सप्ताहभर कैसा रहेगा मौसम?

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मानसूनी आफत और वर्षा के बाद अब मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक प्रदेशभर में मौसम साफ रहेगा। मंगलवार को धूप के खिलने से 9 डिग्री तक तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। अगले एक-दो दिन में दक्षिण-पश्चिम मानसून की आधिकारिक वापसी की घोषणा हो सकती है।

11 प्रतिशत कम वर्षा प्रदेश में एक जून से 29 सितंबर के दौरान पूरे हिमाचल प्रदेश में औसतन 652.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य वर्षा 733.4 मिलीमीटर से 11 प्रतिशत कम रही है। लाहुल-स्पीति में सबसे कम वर्षा दर्ज की गई, जबकि किन्नौर और शिमला में सामान्य से अधिक बादल बरसे। मंगलवार को धौलाकुआं में 3.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट प्रदेश में मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज धूप खिलने से अधिकतम तापमान में उछाल दर्ज किया गया। आसमान साफ होने के कारण न्यूनतम रात के तापमान में 3.6 डिग्री तक की गिरावट आई है। केलंग में न्यूनतम तापमान गिरकर 4.1 डिग्री तक पहुंच गया है।

दिन का तापमान बढ़ा प्रदेश में दिन के तापमान में सबसे अधिक वृद्धि सुनदरनगर में 9, मनाली में 8, शिमला में 7.7, नाहन में 7.6, मंडी में 6.7 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान भुंतर में 31.4 डिग्री दर्ज किया गया है।