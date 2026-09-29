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हिमाचल में घटने के बजाय बढ़ गए गरीब परिवार, सरकार के नए सर्वे के बाद कुल संख्या 2.66 से बढ़कर 2.87 लाख हुई

By Yadvinder Sharma Edited By: Rajesh Sharma
Published: Tue, 29 Sep 2026 06:19 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश में नए सर्वे के अनुसार गरीब परिवारों की संख्या 2.66 लाख से बढ़कर 2.87 लाख हो गई है, जिसमें लगभग 21 हजार परिवारों का इजाफा हुआ है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. नए सर्वे में हिमाचल में गरीब परिवारों की संख्या बढ़ी।

  2. कुल 2.87 लाख परिवार अब गरीब सूची में शामिल।

  3. सरकार चयनित परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ेगी।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में गरीब परिवारों की संख्या घटने के बजाय बढ़ गई है। प्रदेश में अब नए सर्वे के आधार पर नौ चरणों में करीब 2.87 लाख परिवार गरीब परिवारों की सूची में शामिल हुए हैं, जबकि पहले यह संख्या 2.66 लाख थी। यानी गरीब परिवारों की संख्या में करीब 21 हजार का इजाफा हुआ है। नौवें चरण में गरीब परिवारों के चयन की अभी प्रकिया को पूरा किया गया और 1.09 लाख परिवारों का चयन किया गया है।

1.50 लाख का पहली बार चयन

प्रदेश में 2.87 लाख गरीब परिवारों में करीब 1.50 लाख ऐसे परिवारों का चयन हुआ है, जो इससे पहले कभी भी गरीब परिवारों की सूची में शामिल नहीं रहे। सरकार अब इन चयनित परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार कर और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को केवल सूची में दर्ज करना नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार, स्वरोजगार, आवास, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सरकारी सहायता का लाभ दिलाना होगा।

पुराने रिकॉर्ड में दर्ज गरीब परिवारों का आंकड़ा पीछे छूटा

प्रदेश में पहले से बीपीएल सूची में दर्ज 2.66 लाख परिवारों में से 1.16 लाख ऐसे परिवार हैं, जो पहले वाली सूची में शामिल थे। गरीब परिवारों के चयन की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से नौ चरण में शामिल किया गया है। नौवें चरण में बड़ी संख्या में परिवारों का सर्वे और सत्यापन किया गया। चयन के बाद सामने आए आंकड़ों ने पुराने रिकॉर्ड में दर्ज गरीब परिवारों की संख्या को पीछे छोड़ दिया है।

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