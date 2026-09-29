हिमाचल में घटने के बजाय बढ़ गए गरीब परिवार, सरकार के नए सर्वे के बाद कुल संख्या 2.66 से बढ़कर 2.87 लाख हुई

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में गरीब परिवारों की संख्या घटने के बजाय बढ़ गई है। प्रदेश में अब नए सर्वे के आधार पर नौ चरणों में करीब 2.87 लाख परिवार गरीब परिवारों की सूची में शामिल हुए हैं, जबकि पहले यह संख्या 2.66 लाख थी। यानी गरीब परिवारों की संख्या में करीब 21 हजार का इजाफा हुआ है। नौवें चरण में गरीब परिवारों के चयन की अभी प्रकिया को पूरा किया गया और 1.09 लाख परिवारों का चयन किया गया है।

1.50 लाख का पहली बार चयन प्रदेश में 2.87 लाख गरीब परिवारों में करीब 1.50 लाख ऐसे परिवारों का चयन हुआ है, जो इससे पहले कभी भी गरीब परिवारों की सूची में शामिल नहीं रहे। सरकार अब इन चयनित परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार कर और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को केवल सूची में दर्ज करना नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार, स्वरोजगार, आवास, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सरकारी सहायता का लाभ दिलाना होगा।