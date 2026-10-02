Himachal Weather 2nd October: मानसून की वापसी के बाद फिर करवट लेगा मौसम, सर्दियों में खूब बरसेंगे बादल

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश से मानसून की विदाई की घड़ियां करीब आ गई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 48 घंटों में राज्य से मानसून पूरी तरह से विदा हो जाएगा। इस बार मानसून ने पहाड़ी राज्य में अपनी फुहारों से तो भिगोया, लेकिन आंकड़ों के तराजू पर यह सामान्य से 11 प्रतिशत कम दर्ज किया गया।

खूब बरसेंगे मेघ मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर के दौरान आने वाले महीनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना जताई गई है। अक्टूबर महीने में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है।



वहीं अक्टूबर के दौरान रात और दिन का तापमान भी सामान्य से थोड़ा अधिक (गर्म) रहने के आसार हैं।

5 अक्टूबर से करवट बदलेगा मौसम मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 4 अक्टूबर तक प्रदेशभर में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। इस दौरान खिलती धूप के कारण दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि, 5 अक्टूबर की देर शाम से मौसम करवट बदलेगा। 6 और 7 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण राज्य के कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है।

लाहुल स्पीति में सबसे कम वर्षा दर्ज 1 जून से 30 सितंबर के दौरान सूखे और कम वर्षा की सबसे बड़ी मार जनजातीय जिले लाहुल-स्पीति में सामान्य से 65 प्रतिशत कम और हमीरपुर में 34 प्रतिशत कम वर्षा हुई। प्रदेश में लगातार धूप के खिलने से न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में करीब दो डिग्री तक वृद्धि दर्ज की गई है।