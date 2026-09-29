Himachal Weather 29th September: हिमाचल में बारिश व बर्फबारी से तापमान में गिरावट, आज भी बरसेंगे मेघ

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश में आज मंगलवार को भी मौसम तेवर दिखाएगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात का दौर जारी रह सकता है। मैदानी क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है। प्रदेश में दो दिन से मौसम तेवर दिखा रहा है, इस कारण तापमान में गिरावट आई है। पहाड़ी क्षेत्रों के साथ मैदानी इलाकों में भी पंखे बंद हो गए हैं व लोग गर्म कपड़े पहन रहे हैं।

लाहुल-स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी का दौर जारी रहा। रोहतांग दर्रे पर भी हिमपात हुआ है। इस कारण मनाली में ठंड बढ़ गई है। किन्नौर में तीन दिन से बर्फबारी जनजातीय जिला किन्नौर में तीन दिन से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक-रुककर बर्फबारी तथा निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लगातार खराब मौसम के कारण जनजीवन प्रभावित होने के साथ बागवानों की चिंता भी बढ़ गई है। सीमावर्ती क्षेत्र छितकुल और रक्छम क्षेत्र में बारिश व बर्फबारी से फसलों को नुकसान पहुंचने की सूचना है।