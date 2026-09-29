Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

Himachal Weather 29th September: हिमाचल में बारिश व बर्फबारी से तापमान में गिरावट, आज भी बरसेंगे मेघ

By Rohit Nagpal Edited By: Rajesh Sharma
Published: Tue, 29 Sep 2026 06:51 AM (IST)

हिमाचल प्रदेश में आज भी मौसम खराब रहेगा, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान है, जिससे तापमान में गिरावट जारी है।

हिमाचल प्रदेश के लाहुल-स्पीति में हुआ हिमपात।

हिमाचल प्रदेश के लाहुल-स्पीति में हुआ हिमपात।

HighLights

  1. हिमाचल में आज भी खराब मौसम, ऊंचाई पर हिमपात, मैदान में बारिश।

  2. तापमान में गिरावट जारी, लोग गर्म कपड़े पहनने को मजबूर।

  3. किन्नौर में तीन दिन से बर्फबारी, बागवानों की चिंता बढ़ी।

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश में आज मंगलवार को भी मौसम तेवर दिखाएगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात का दौर जारी रह सकता है। मैदानी क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है। प्रदेश में दो दिन से मौसम तेवर दिखा रहा है, इस कारण तापमान में गिरावट आई है। पहाड़ी क्षेत्रों के साथ मैदानी इलाकों में भी पंखे बंद हो गए हैं व लोग गर्म कपड़े पहन रहे हैं।

लाहुल-स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी का दौर जारी रहा। रोहतांग दर्रे पर भी हिमपात हुआ है। इस कारण मनाली में ठंड बढ़ गई है। 

किन्नौर में तीन दिन से बर्फबारी

जनजातीय जिला किन्नौर में तीन दिन से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक-रुककर बर्फबारी तथा निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लगातार खराब मौसम के कारण जनजीवन प्रभावित होने के साथ बागवानों की चिंता भी बढ़ गई है। सीमावर्ती क्षेत्र छितकुल और रक्छम क्षेत्र में बारिश व बर्फबारी से फसलों को नुकसान पहुंचने की सूचना है।

यह भी पढ़ें: हिमाचल में बर्फबारी: किन्नौर में सड़क पर आ गया बर्फ का पहाड़, ग्लेशियर गिरने से सीमावर्ती सड़क बंद; भेड़पालक फंसे 

यह भी पढ़ें: शिमला में दरका पहाड़ का बड़ा हिस्सा, जड़ों समेत उखड़ गए पेड़; मलबे ने रोका सुंदरू खड्ड का बहाव 