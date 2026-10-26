Himachal Weather 26th October: हिमाचल में बर्फबारी से माइनस में पहुंचा तापमान, दो दिन फिर बर्फबारी के आसार

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में रविवार को सुबह के समय रोहतांग, बारालाचा, और शिंकुला में हल्का हिमपात हुआ। जबकि चंबा के जोत के अलावा मुरारी देवी में आंधी चली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 30 व 31 को प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर हिमपात व वर्षा की संभावना जताई गई है। हालांकि निचले क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर वर्षा हो सकती है, जबकि बाकी दिनों में मौसम के साफ रहने का अनुमान है।

रात के तापमान में गिरावट पांवटा साहिब में पांच मिलीमीटर, मुरारी देवी, कोटखाई, शिलारु और बजौरा में एक से दो मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। हिमपात और कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा के बीच पहाड़ों पर रात के तापमान में गिरावट आई है। केलंग और कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान जमावबिंदु स नीचे दर्ज किए गए हैं।