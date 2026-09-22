Himachal Weather 22nd September: हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? पहाड़ों में सुबह-शाम ठंडक का अहसास
हिमाचल में मौसम साफ रहने का अनुमान है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि होगी। पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह-शाम ठंडक महसूस हो रही है।
HighLights
हिमाचल में मौसम साफ रहने का अनुमान है।
धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है।
पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह-शाम ठंडक का अहसास।
जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में धूप खिलने से मैदानी क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि हो सकती है। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम सुहावना हो गया है। बीते दिनों हुई बारिश व बर्फबारी के बाद मौसम में बदलाव आया है।
खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह-शाम ठंड का अहसास हो रहा है। लोगों ने गर्म वस्त्र पहनना शुरू कर दिए हैं।
शिमला में अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 15 दर्ज किया गया है। ऊना में अधिकतम 34 और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
चक्रवात पर नजर
मौसम विशेषज्ञ 28 सितंबर से एक चक्रवात के सक्रिय होने के कारण मानसून को लेकर कुछ कह नहीं पा रहे हैं। यदि यह चक्रवात सक्रिय होता है तो हिमाचल में भी बारिश हो सकती है।
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