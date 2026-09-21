Himachal Weather 21st September: हिमाचल में मानसून की वापसी के बीच प्रभावी हो रहा चक्रवात, कैसा रहेगा आज मौसम?
हिमाचल प्रदेश में मानसून की वापसी की उल्टी गिनती के बीच एक चक्रवात प्रभावी हो रहा है, जिससे आगामी दिनों ...और पढ़ें
HighLights
मानसून की वापसी के बीच एक चक्रवात प्रभावी हो रहा है।
आगामी दिनों में मौसम साफ रहेगा, तापमान में वृद्धि संभव है।
प्रदेश में मानसून से 3218 करोड़ का नुकसान, 55 सड़कें बंद।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मानसून की वापसी की उल्टी गिनती के बीच एक चक्रवात प्रभावी हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में मौसम के साफ रहने का अनुमान है। हालांकि एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। आगामी दिनों में धूप के खिलने से तापमान में वृद्धि की संभावना जताई गई है।
मानसून की वापसी को लेकर 28 सितंबर को आ रहे एक चक्रवात के प्रभाव का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि इसका हिमाचल में अधिक प्रभाव नहीं होगा। इस चक्रवात के बाद ही मानसून वापसी की स्थिति स्पष्ट होगी।
तापमान में हल्की गिरावट दर्ज
हिमाचल प्रदेश में रविवार को खिली धूप और दोपहर बाद बादल छाने से तापमान में कुछ स्थानों पर हल्की गिरावट आई है। हालांकि दिन का तापमान कुछ स्थानों पर तीन से चार डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। कल्पा में 1.9 डिग्री, लाहुल स्पीति के ताबो में 1.6 डिग्री, मनाली, केलंग ओर सुंदरनगर में 1.4 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि ऊना में 1.2 डिग्री की गिरावट के बावजूद प्रदेश में सबसे अधिक 34.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है।
न्यूनतम तापमान में भी अंतर
न्यूनतम तापमान में भी एक डिग्री का अंतर आया है। केलंग में 1.4 डिग्री की वृद्धि के कारण अधिकतम तापमान 21.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक रहा। कल्पा और धर्मशाला में अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक दर्ज किए गए।
कुकुमसेरी में 4.6 डिग्री तापमान
प्रदेश में सबसे कम तापमान कुकुमसेरी में 1 डिग्री की गिरावट के साथ 4.6 डिग्री जबकि केलंग में 1.7 डिग्री की वृद्धि के साथ 5.8 डिग्री दर्ज किया गया है।
3218 का नुकसान
मानसून के दौरान प्रदेश में 30 जून से 20 सितंबर तक 3218.31 करोड़ की सार्वजनिक ओर निजी संपत्ति का नुकसान आंका गया है। प्रदेश में अभी भी 55 सड़कें बंद हैं जिनमें मंडी में 28, कांगड़ा में 10, कुल्लू में 9, सिरमौर और ऊना में 3-3 और शिमला में एक सड़क बंद हैं। इन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं।
कहां कितना तापमान
- स्थान न्यूनतम अधिकतम
- शिमला 15.0 25.3
- सुन्दरनगर 17.5 32.8
- भुंतर 14.5 31.6
- कल्पा 8.2 24.3
- धर्मशाला 16.8 30.0
- कांगड़ा 18.4 32.0
- ऊना 19.5 34.2
- नाहन 19.3 27.9
- केलंग 5.8 21.7
- सोलन 15.0 29.0
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