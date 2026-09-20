Himachal Weather 20th September: हिमाचल में भारी बारिश से राहत के आसार, आज कैसा रहेगा मौसम?

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 20 व 21 सितंबर को अधिकांश सथानों पर धूप के खिले रहने का अनुमान है, जबकि कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। शनिवार को शिमला में सुबह से तेज धूप और दोपहर के समय हल्की बूंदाबांदी हुई। 22 से 25 सितंबर तक पूरे राज्य में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा।



बीते चौबीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई है, जबकि दिन में तेज धूप के कारण दिन के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। ऊना में 0.6 डिग्री की वृद्धि के साथ सबसे अधिक 35.4 डिग्री दर्ज किया गया है। हालांकि अधिकतम तापमान में ताबो में 1.2 डिग्री की गिरावट आई है। बाकी स्थानों पर एक डिग्री से कम की वृद्धि दर्ज की गई है।

पटरी पर लौटने लगा जनजीवन हिमाचल प्रदेश में मानसून के अंतिम दौर में मौसम के रुख में नरमी आते ही जनजीवन तेजी से पटरी पर लौटने लगा है। प्रदेश में 55 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। जिन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

शनिवार सुबह तक जहां 16 ट्रांसफार्मर बंद थे, वहीं शाम तक डोडरा क्वार (शिमला) के महज 1 ट्रांसफार्मर को छोड़कर पूरे राज्य की बिजली व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। प्रदेश में 30 जून से 19 सितंबर तक 3,217.95 करोड़ की सार्वजनिक व निजी संपत्ति तबाह हुई है।