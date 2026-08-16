Himachal Weather 16th August: हिमाचल के 10 जिलों में खूब बरसेंगे मेघ, बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मानसून कड़े तेवर दिखा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में रविवार को शिमला शहर और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने हल्की वर्षा की संभावना है। राज्य के मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और सोलन जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक-दो स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है।



वहीं शिमला, कुल्लू, ऊना और सिरमौर जिलों में हल्की वर्षा का अनुमान है। रविवार को ऊना, शिमला, सोलन सहित कई अन्य स्थानों पर हल्की वर्षा हुई। संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

धर्मशाला में सबसे ज्यादा बारिश बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा धर्मशाला में सर्वाधिक 112.6 और पालमपुर में 55 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र की बाढ़ व भूस्खलन की चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने चेतावनी दी है कि ढलानों पर भूस्खलन और कीचड़ खिसकने का जोखिम है। नदी-नालों में अचानक बाढ़ आने की आशंका और जलस्तर में वृद्धि का अनुमान है। निचले इलाकों में जलभराव तथा कमजोर ढांचों को आंशिक नुकसान हो सकता है। सड़कों पर फिसलन और कम दृश्यता के कारण हादसों का खतरा एवं ट्रैफिक जाम की संभावना जताई गई है।