Himachal Weather 12th October: हिमाचल में बर्फबारी से 11 डिग्री तक गिरा तापमान, आज भी 4 जिलों के लिए अलर्ट

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर महीने में ही दिसंबर जैसी कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। रोहतांग दर्रा, शिंकुला और बारालाचा में आधा फीट ताजा हिमपात दर्ज किया गया है। शिमला के कुफरी नारकंडा और फागू में ओलावृष्टि हुई है। दिन के तापमान में 11 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है।



मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 12 व 13 अक्टूबर को प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्के हिमपात और चार जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में आंधी के साथ कुछ एक स्थानों पर वर्षा का अलर्ट है। 14 और 15 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश स्थानों में वर्षा और हिमपात की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

ठंड से नहीं मिलेगी राहत ऐसे में आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। 16 अक्टूबर से से मौसम के धीरे-धीरे साफ और सामान्य होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने लोगों और पर्यटकों को ऊंचे इलाकों में न जाने और किसानों को फसलों के बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है।

11 डिग्री तक गिरा तापमान मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान में औसतन 6 से 11 डिग्री सेल्सियस तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। शिमला, कांगड़ा, सुंदरनगर और सोलन जैसे क्षेत्रों में दिन का पारा गिरकर काफी नीचे आ गया है। हालांकि इन स्थानों पर बीते वर्ष 7 अक्टूबर को इससे कम तापमान दर्ज किया गया था।

चंबा में 15.1 डिग्री की गिरावट प्रदेश में दिन के तापमान में 6 से 11 डिग्री की गिरावट आई है। लो सामान्य से 6 से 15 डिग्री तक कम दर्ज किए गए हैं। चंबा में 9.6 डिग्री की गिरावट के कारण अधिकतम तापमान मे 15.1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश में दिन के तापमान में सबसे अधिक गिरावट केलंग में 11.1 डिग्री के कारण 8.2 डिग्री, सोलन में 10 डिग्री, भुंतर में 9.9, कांगड़ा में 8.3, मंडी में 7.6, शिमला में 5.8 डिग्री की गिरावट आई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 30.4 डिग्री दर्ज किया गया। नेरी में 24.2 डिग्री जबकि बाकी सभी स्थानों पर अधिकतम तापमान 23 डिग्री से कम दर्ज किया गया।